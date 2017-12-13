СМИ узнали, что новую часть "Звездных войн" покажут на МКС

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) смогут посмотреть на орбите новую часть фантастической франшизы Джорджа Лукаса "Звездные войны: последние джедаи", премьера которой состоится на текущей неделе, сообщает интернет-журнал Inverse со ссылкой на официального представителя НАСА.

"Могу подтвердить, что члены экипажа смогут посмотреть его (фильм) на орбите… Точное время назвать не могу. Они обычно получают фильмы в виде файлов и могут воспроизводить их или на ноутбуке, или на стандартном проекторе, который есть на борту", — заявил изданию представитель НАСА Дэн Хьюот.

Премьера фильма "Звездные войны — Последние джедаи" состоится 15 декабря. Выход на экраны следующего, девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, намечен на 20 декабря 2019 года.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.