Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до пятницы

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) откладывается до 15 декабря из-за необходимости очистить топливную систему второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 от обнаруженных в ней твердых частиц, сообщила во вторник компания SpaceX.

Ранее компания планировала запуск на 12 декабря, но позднее сообщила о его переносе на 13 декабря из-за необходимости проверки наземных систем модернизированной после взрыва в 2016 году стартовой площадки.

"В связи с обнаружением твердых частиц в топливной системе второй ступени (РН) необходимо дополнительное время, чтобы специалисты провели ее полную проверку и чистку. Сейчас запуск планируется на 15 декабря", — сообщила компания в своем Twitter.

В SpaceX отмечают, что в случае, если появится необходимость дальнейшего переноса даты старта, он будет возможен не раньше конца декабря. Для предстоящего старта компания использует уже летавшую первую ступень ракеты-носителя.