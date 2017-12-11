Госкомиссия по расследованию аварии с блоком "Фрегат" продлила работу

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками продлила работу, сообщил журналистам в понедельник представитель "Роскосмоса".

Предполагалось, что сегодня журналистам объявят результаты работы комиссии.

"Комиссия продлила работу", — сказал представитель госкорпорации.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный, состоявшийся в конце ноября, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту и упали в океан.

По данным источника РИА Новости, причина аварии установлена, но нужно время для "поиска приемлемых формулировок для докладов руководителям госкомиссий" и поиска виновных. По его мнению, в заложенной программе не был учтён большой угол разворота при запуске с космодрома Восточный, а предприятия-смежники не посчитали необходимым скоординировать полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не провели их предварительное совместное тестирование.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран.