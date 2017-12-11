Китай осуществил запуск первого алжирского спутника связи

ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Китай осуществил запуск первого алжирского спутника для связи "Alcomsat-1", сообщает агентство Синьхуа.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Великий поход-3В" в понедельник в 00.40 по местному времени с космодрома "Сичэн" в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Запуск спутника стал первым проектом сотрудничества в космической сфере для Китая и Алжира. Спутник будет использоваться Алжиром для телевизионного вещания, экстренной связи, дистанционного образования, широкополосного интернета и в других сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обменялись поздравительными телеграммами в связи с успешным запуском.

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин назвал запуск "Alcomsat-1" важным свидетельством всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, которое создало прецедент сотрудничества Китая и арабской страны в сфере космоса.

Бутефлика в свою очередь отметил, что запуск стал значимым достижением для сотрудничества Китая и Алжира в космической сфере, отражая традиционную дружбу между двумя странами. Он выразил готовность Алжира развивать сотрудничество с Китаем и в других сферах.