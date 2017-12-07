ЦЭНКИ ищет страховщика для готовящегося пуска ракеты-носителя "Союза-2.1а"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ЦЭНКИ ищет страховщика запуска в конце этого года с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус-В", следует из материалов на портале госзакупок.

"Период (срок) запуска — четвертый квартал 2017 года", — отмечается в документах.

Ранее источник в космической отрасли сообщал РИА Новости, что следующий, третий по счету запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус-В" №3 и №4, планировавшийся на 22 декабря, с высокой долей вероятности может быть перенесен на следующий год.

Состоявшийся в конце ноября второй в истории пуск с Восточного оказался неудачным: сама ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту. Нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время работы разгонного блока "Фрегат".

ЦЭНКИ хочет застраховать риски при запуске ракеты космического назначения (РКН) в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а", разгонного блока (РБ) "Фрегат", сборочно-защитного блока, космических аппаратов "Канопус-В" (№ 3, 4) и риски при летных испытаниях космических аппаратов "Канопус-В" (№ 3, 4).

Страховая сумма состоит из двух частей – 4,458 миллиарда рублей с момента начала периода страхования и до момента отделения КА от РБ на заданной траектории и 2,87 миллиарда рублей с момента отделения КА от РБ на заданной траектории и до момента завершения летных испытаний КА.

Страховщика планируется определить 18 декабря по итогам открытого запроса предложений, максимальная цена контракта – 338 миллионов рублей.

Ранее НПО Лавочкина сообщало, что контейнеры с разгонным блоком "Фрегат" и головным обтекателем для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС "Канопус-В" №3 и №4 уже доставлены на космодром.