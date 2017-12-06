Грузовик Dragon отправится к МКС не раньше 12 декабря

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Запуск грузового корабля Dragon компании SpaceX к Международной космической станции состоится не раньше 12 декабря, сообщило НАСА.

Ранее планировалось, что старт грузовика к МКС состоится 8 декабря.

Причина переноса старта не называется. Уточняется лишь, что "новая дата запуска учитывает готовность стартовой площадки, занятость экипажа МКС и механику орбитальных полетов".

Компания SpaceX перенос старта на более поздний срок не прокомментировала.

Корабль должен доставить на орбиту порядка 2,5 тонны груза, аппарат будет оставаться на орбите около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами.

Ранее сообщалось, что в предстоящий рейс на МКС Dragon отправит ракета-носитель Falcon 9, оснащенная уже участвовавшей в запуске первой ступенью.