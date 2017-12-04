Медведев раскритиковал поспешный отчет об удачном пуске "Союза"

ГОРКИ, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех "начальников", кто поспешил доложить об удачном пуске ракеты "Союза" с космодрома Восточный.

"Плохо и то, что все начальники успели бодро отрапортовать о том, что пуск произведён в соответствии с штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока "Фрегат".

На совещании в понедельник Медведев отметил, что неудачный пуск "Союза-2.1б" стал репутационной проблемой и никакие страховые выплаты не покроют понесённые ущербы. Он обратил внимание Рогозина на всю серьезность ситуации и отметил, что специально созданная комиссия должна представить предложения, как кардинально исправить ситуацию. В свою очередь, Рогозин обещал в кратчайшие сроки доложить главе правительства об итогах работы комиссии.