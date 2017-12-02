Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая в субботу с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник Минобороны, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", — сказали в министерстве.

Запуск "Союза" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13.43 мск.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", — подчеркнули в ведомстве.

Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Через три минуты после старта, в 13.46 мск, ракета с космическим аппаратом была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил.

Это четвертый старт ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — "Союз-2.1б" вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М". Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.