Наземные средства ВКС взяли на сопровождение стартовавший "Союз-2.1б"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая в субботу с Плесецка в 13:43 мск с космическим аппаратом в интересах Минобороны, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"Ракета космического назначения "Союз-2.1б" взята на сопровождение наземными средствами главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", — сказали в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, "все предстартовые операции и старт "Союза-2.1б" прошли в штатном режиме". Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Запуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.

Это четвертый старт ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — "Союз-2.1б" вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М". Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.