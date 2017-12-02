"Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала в субботу с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"В субботу, 2 декабря, в 13:43 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что "все предстартовые операции и старт "Союза-2.1б" прошли в штатном режиме". Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Запуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.

Это четвертый старт ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — "Союз-2.1б" вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М". Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.