МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту, сообщает "Роскосмос".

Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту. Однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт.

Специалисты анализируют информацию.

Ранее источник РИА Новости в космической отрасли предположил, что на "Фрегате" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением могла возникнуть нештатная ситуация. В таком случае головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

Сегодня с космодрома Восточный запустили ракету "Союз-2.1б" с "Метеором" и еще 18 спутниками попутной нагрузки, включая "Бауманец-2", который разработали студенты МГТУ имени Баумана.

​"Метеор-М" предназначен для сбора информации, которая используется для прогноза погоды.

Нынешний пуск стал вторым в истории Восточного. Первый состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.