ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2" после старта с Восточного

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Стартовавшая утром во вторник с космодрома Восточный ракета космического назначения (РКН) "Союз-2.1б" в 8 часов 45 минут мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС, сообщает Минобороны России.

"Все этапы выведения на орбиту российского метеорологического космического аппарата "Метеор-М" и 18 малых космических аппаратов (МКА) попутной полезной нагрузки (ППН) будут контролировать боевые расчеты наземных средств управления Космических войск ВКС", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный в 8 часов 41 минуту мск. Первый запуск с космодрома, строящегося с 2012 года, состоялся 28 апреля 2016 года.