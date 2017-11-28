ВКС взяли на сопровождение ракету "Союз-2" после старта с Восточного

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Стартовавшая утром во вторник с космодрома Восточный ракета космического назначения (РКН) "Союз-2.1б" в 8 часов 45 минут мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС, сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный в 8 часов 41 минуту мск. Первый запуск с космодрома, строящегося с 2012 года, состоялся 28 апреля 2016 года.