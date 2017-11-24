Экипаж эксперимента SIRIUS по "полету" к Луне покинул "космический корабль"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экипаж наземного "космического корабля" 17-дневного эксперимента SIRIUS по имитации полета к Луне "вернулся" на Землю и открыл люки, сообщил корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП).

Из наземного модуля под аплодисменты вышли трое мужчин и три женщины: член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник РКК "Энергия" Марк Серов, представитель Airbus Defence and Space Виктор Феттер, а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников. Все участники получат вознаграждение, размер которого будет определен дифференцировано для каждого.

В ходе эксперимента была достигнута "окололунная орбита" и осуществлены первые виртуальные витки вокруг "спутника Земли". В рамках программы "облёта" экипаж учился управлять виртуальным ровером. Кроме того, прошел эксперимент по заказу NASA, в ходе которого через виртуальный "иллюминатор" станции экипаж наблюдал поверхность "Луны" и выбирал наилучшие точки для "посадки".

В ходе "полета" специалисты института получили возможность изучить распределение ролей и динамику лидерства, взаимодействие в ограниченном пространстве, биохимию и иммунитет членов экипажа. Кроме того, были опробованы новые системы психологической поддержки экипажа и методы распределения пространства в космических кораблях будущего для обеспечения комфортной работоспособности экипажа. В рамках одного из исследований члены экипажа провели индивидуальные измерения уровня шума в каютах. На основе полученных данных специалисты проанализируют общую зашумленность "космического корабля".

Ранее глава ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что в рамках проекта SIRIUS будут отработаны начальные элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой с 2024 года была достигнута Роскосмосом с США.

Трое из шести членов экипажа SIRIUS успешно провели на борту тестирование тренажера нового российского корабля "Федерация". В рамках совместной программы работ с РКК "Энергия" была проведена отработка мобильного моделирующего стенда этого нового космического корабля. Он представляет собой полноценный тренажёр системы управления, сближения и стыковки. В ходе тренировок Серов, Рукавишников и Кикина по очереди выполняли динамические операции для оценки качества их операторской деятельности и качества взаимодействия с интерфейсом новой машины. Во время тестирования отслеживались показатели пульса, давления, измерялись маркеры стресса.

На наземном "лунном корабле" была также собрана и испытана в работе установка виртуальной реальности. В рамках программы экспериментов члены экипажа оценили вкусовые качества разных продуктов, поставленных на борт "корабля". В частности, они попробовали различные супы из рационов, поставленных российским производителем "Космопит". Кроме того, была опробована продукция Мичуринского экспериментального центра — они подготовили линейку пакетированных продуктов специально под эксперимент SIRIUS.

В рамках эксперимента институт смоделировал нештатную ситуацию при отсутствии связи с Землей. В таких условиях экипаж самостоятельно разработал программу действий и адаптировал её выполнение под изменяющиеся внешние условия. Специалисты ИМБП оценивали, насколько эффективно члены экипажа использовали возможности космического корабля и оборудования.