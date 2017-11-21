Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты нового поколения

ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай провел успешный запуск ракеты-носителя нового поколения "Чанчжэн-6" с тремя спутниками "Цзилинь" на борту с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, этот пуск стал первым коммерческим пуском для ракеты "Чанчжэн-6", сообщается в официальном аккаунте корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) в соцсети WeChat.

По данным CASC, пуск ракеты был осуществлен во вторник в 12.50 по местному времени (7.50 мск), все спутники вышли на заданную орбиту, в связи с чем миссия считается успешной.

Этот пуск стал вторым для ракеты-носителя "Чанчжэн-6", первый был осуществлен в 2015 году. А для всего семейства ракет-носителей "Великий поход" это уже 255-я миссия.