В "Роскосмосе" рассказали о подготовке второго запуска с Восточного

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Специалисты российских предприятий завершили сборку космической головной части ракеты для второго пуска с космодрома Восточный, запланированного на 28 ноября 2017 года, сообщает в понедельник Роскосмос.

"Двадцатого ноября 2017 года на космодроме Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку космической головной части ракеты-носителя Союз-2.1б. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами "Метеор-М", "Бауманец" и спутниками попутной полезной нагрузки", — говорится в сообщении госкорпорации.

Головную часть (единую сборку из разгонного блока и спутников, "прикрытую" головным обтекателем) перевезут в монтажно-испытательный комплекс ракеты 21 ноября. Сборку носителя планируется заверить до 24 ноября.

"Метеор-М" №2-1 — второй в орбитальной группировке "Метеор-3М" спутник гидрометеорологического обеспечения. С его помощью будут получены глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые будет получать спутник, помогут определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также позволят оценить составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Информацию с "Метеора-М" №2 будут одновременно передавать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство, с помощью которого будут просканированы облачный и ледяной покров, а также Фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы покроют полосы шириной около 3000 километров.

"Бауманец-2" — спутник, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО Машиностроения.