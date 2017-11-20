Эксперт назвал "апокалиптический астероид" новогодней "страшилкой"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Говорить о потенциальной опасности для Земли астероида Апофис, ближайший "подлет" которого к Земле ожидается в 2029 году, преждевременно, повышенное внимание к этому событию связано с приближающимися праздниками, считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Астероид Апофис был открыт учеными НАСА в 2004 году. Пять лет назад сообщалось, что в 2029 году астероид, названный в СМИ "апокалиптическим", приблизится к нашей планете на расстояние, значительно меньшее, чем дистанция от Земли до Луны. Накануне в СМИ появились сообщения, что вероятность столкновения астероида с Землей будет достаточно велика.

Сурдин, отвечая на вопрос РИА Новости о повышенном внимании СМИ к астероиду в последнее время, связал это с тем, что приближается "канун Нового года". По имеющимся на сегодняшний день данным о траектории Апофиса, вряд ли можно сказать, что он представляет опасность для Земли, считает астроном.

"Он прилетит только в 2029 году, вот тогда и посмотрим. До этого времени совершенно бессмысленно об этом говорить. Уровень опасности снизили практически до нулевого, когда аккуратно измерили его движение. Можно сказать, что проблема ушла", — уточнил Сурдин.