На Байконуре при заправке разгонного блока возникла нештатная ситуация

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. При заправке разгонного блока "Фрегат" на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов – причина установлена, разработана программа ее устранения, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель РКК "Энергия".
"Разгонный блок "Фрегат-СБ" заправлен сжатыми газами и окислителем. При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока. Для выяснения причин нештатной ситуации была образована комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и разработчика разгонного блока — НПО имени Лавочкина. Комиссия определила причину нештатной ситуации и разработала программу для ее устранения", — сказал собеседник.
По словам представителя РКК "Энергия", далее комиссией будет определен порядок дальнейших работ и сделано заключение о возможности выполнения пуска в обозначенную ранее основную или резервную дату.
В настоящее время ангольский космический аппарат подготовлен к стыковке с разгонным блоком "Фрегат-СБ". В полном объеме завершены электроиспытания бортовых систем ракеты-носителя "Зенит-2", продолжается плановая подготовка к запуску.
Объективные сложности, возникшие в процессе этого долгосрочного договора, были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и "Роскосмос". В частности, была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата. Кроме того, была найдено решение по определению ракеты космического назначения для запуска КА "Ангосат".