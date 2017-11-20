На Байконуре при заправке разгонного блока возникла нештатная ситуация

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. При заправке разгонного блока "Фрегат" на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов – причина установлена, разработана программа ее устранения, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель РКК "Энергия".

Разгонный блок разработки НПО им. Лавочкина предназначен для вывода на целевую орбиту первого ангольского спутника "Ангосат".

"Разгонный блок "Фрегат-СБ" заправлен сжатыми газами и окислителем. При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока. Для выяснения причин нештатной ситуации была образована комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и разработчика разгонного блока — НПО имени Лавочкина. Комиссия определила причину нештатной ситуации и разработала программу для ее устранения", — сказал собеседник.

По словам представителя РКК "Энергия", далее комиссией будет определен порядок дальнейших работ и сделано заключение о возможности выполнения пуска в обозначенную ранее основную или резервную дату.

В настоящее время ангольский космический аппарат подготовлен к стыковке с разгонным блоком "Фрегат-СБ". В полном объеме завершены электроиспытания бортовых систем ракеты-носителя "Зенит-2", продолжается плановая подготовка к запуску.

Контракт на создание "Ангосат" между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола был заключен в 2009 году, но в законную силу он вступил только в 2013 году. "Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на территорию Республики Ангола и всего африканского континента.

Объективные сложности, возникшие в процессе этого долгосрочного договора, были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и "Роскосмос". В частности, была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата. Кроме того, была найдено решение по определению ракеты космического назначения для запуска КА "Ангосат".