Китай представил "дорожную карту" развития космической транспортной системы

ПЕКИН, 18 ноя — РИА Новости. Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) опубликовала "дорожную карту" по развитию космической транспортной системы страны на 2017-2045 годы.
В размещенном на сайте CASC тексте отмечается, что план направлен на создание и укрепление космической транспортной системы, а также на постепенное осуществление стратегической цели 19-го съезда Компартии Китая по превращению КНР в сильную космическую державу.
Согласно дорожной карте, к 2020 году семейство ракет-носителей "Чанчжэн" ("Великий поход") должно достичь высокого мирового уровня и пополниться новым представителем — ракетой средней грузоподъемности "Чжанчжэн-8", первый полет которой может состояться в 2019 году.
К 2025 году китайские ученые планируют воплотить в жизнь планы по началу суборбитального космического туризма и началу запусков многоразовых суборбитальных космических транспортных аппаратов.
Сейчас самой мощной ракетой-носителем нового поколения Китая является "Чанчжэн-5", она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.
К 2045 году Китай планирует превратиться в великую космическую державу, при этом радикально изменятся способы космической транспортировки.