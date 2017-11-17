В Неаполе открылся планетарий имени Гагарина

РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Новый планетарий, названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина, открылся в итальянском Неаполе на территории обсерватории "Каподимонте". У его десятиметрового купола в четверг также появился бронзовый бюст первого в мире космонавта.

Как сообщается на сайте обсерватории, новый планетарий способен вместить 70 человек. Он оснащен размещенным по центру купола цифровым проектором яркостью 7,5 тысячи люмен, который способен передать изображение с разрешением 2560 на 1600 пикселей.

Бронзовый бюст Гагарина стал 43-м по счету, установленным международным фондом " Диалог культур – Единый мир" по всему миру. Еще один памятник первому человеку, побывавшему в космосе, сейчас находится на пути в Антарктиду. Бронзовый бюст стал уже пятым в Италии. На Апеннинах они стоят в парке в Вероне, на территории Музея аэронавтики в Тренто, в Инженерно-техническом институте имени Кеннеди в городе Порденоне, а также в обсерватории в Южном Тироле.