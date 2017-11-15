Шесть дополнительных спутников "Гонец" построят в 2018 году

ДУБАЙ, 15 ноя — РИА Новости. АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева" после доведения российской орбитальной группировки космических аппаратов "Гонец" до штатной численности в 12 спутников создаст в течение 2018 года еще шесть аппаратов для запусков по оперативной необходимости, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Николай Тестоедов.

По его информации, запуск трех аппаратов системы "Гонец-Д1М" планируется во втором квартале 2018 года, после чего орбитальная группировка этих спутников достигнет штатной численности в 12 аппаратов.

"Те три "Гонца", которые у нас сегодня готовы, они были построены в мае прошлого года. В течение 2018 года мы изготовим еще шесть спутников, но они будут запускаться по оперативной необходимости, потому что сегодня группировка "Гонцов" для ее работы в штатном варианте должна насчитывать 12 аппаратов", — сказал Тестоедов в ходе выставки Dubai Airshow 2017.

Он отметил, что девять аппаратов уже работают на орбите Земли. "Мы запустим еще три и сделаем группировку полноценной", — добавил глава предприятия-изготовителя космических аппаратов.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Использование системы, в частности, позволяет передать временно-координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.