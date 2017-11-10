РКК "Энергия" заявила, что спутник "Ангосат" готов к отправке на Байконур

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Завершены испытания космического аппарата "Ангосат", созданного в России по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, запуск запланирован на 7 декабря с Байконура, сообщил РИА Новости представитель РКК "Энергия".

"В рамках приемо-сдаточных испытаний РКК "Энергия" продемонстрировала заказчику полное соответствие функциональных параметров космического аппарата требованиям спецификации. Ангольская сторона подписала сертификаты, подтверждающие выполнение российской стороной всех этапов работ и испытаний, а также готовность аппарата к транспортировке", — отметил собеседник агентства.

После подписания соответствующих документов космический аппарат был установлен в контейнер для отправки на космодром Байконур.

"Ангосат" — космический аппарат, созданный РКК "Энергия" в интересах Республики Ангола, будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.