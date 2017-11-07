Все участники наземного эксперимента SIRIUS-17 получат вознаграждение

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Все шестеро участников наземного изоляционного эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-17 получат по его итогам вознаграждение, размер которого будет определен по результатам их работы, сообщил журналистам глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) Олег Орлов.
"Не забывайте, что главная задача для ученого — это результат. Но конечно, по итогам эксперимента все его участники получат вознаграждение, размер которого будет определен дифференцировано для каждого", — сказал Орлов, отвечая на вопрос РИА Новости.
В рамках эксперимента институт смоделирует практически полное отсутствие связи с Землей. В таких условиях экипажу предстоит самостоятельно разработать программу действий и адаптировать её выполнение под изменяющиеся внешние условия. А специалисты ИМБП оценят, насколько эффективно члены экипажа будут использовать возможности космического корабля и оборудования. Также планируется изучить распределение ролей и динамику лидерства, межгендерное взаимодействие, личное пространство, биохимию и иммунитет членов экипажа.
Ранее директор ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что уже в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой с 2024 года была достигнута Роскосмосом с США. Ради этого весь проект SIRIUS могут дополнить и расширить. Ранее планировалось, что он будет включать в себя кроме 17-суточного эксперимента трехнедельную и четырехмесячную изоляцию экипажей в 2018 году, восьмимесячный эксперимент в 2019 году и годовое "заточение" в 2020–2021 годах.