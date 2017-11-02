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РИА Наука
Космос

Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

07:4602.11.2017
(обновлено: 07:57 02.11.2017)
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© Fotolia / artemp1Планета МарсПланета Марс
© Fotolia / artemp1

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Более 2 миллионов жителей Земли направили в НАСА свои имена для последующей отправки на Марс в 2018 году, среди них более 60 тысяч россиян, сообщает американское космическое агентство.

Kepler-186f
© Фото : NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
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В начале октября НАСА объявило второй этап по набору имен для отправки на Марс на специальном чипе, который будет находиться на борту исследовательского зонда InSight. Заявки принимались по 1 ноября включительно по времени Восточного побережья США.

К моменту незадолго до полуночи заявки подали почти 2,4 миллиона человек. Из них свыше 653 тысяч человек живут в Соединенных Штатах, 260 тысяч – в Китае. Из России были приняты 63,5 тысячи обращений, это шестая по числу поданных заявок страна. Наименьшую заинтересованность проявили жители маленькой Экваториальной Гвинеи, оттуда было получено лишь семь имен. Из всех штатов Америки наиболее активными оказались жители Калифорнии, приславшие более 107 тысяч имен.

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© Fotolia / sdecoret
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Имена участников проекта будут отпечатаны на силиконовом микрочипе, который будет помещен на исследовательский зонд InSight. Старт зонда запланирован на май 2018 года, его прибытие на Марс должно состояться в ноябре следующего года.

Аппарат будет оснащен двумя чипами с именами Землян. Первый был подготовлен в 2015 году, тогда свои имена в НАСА отправили почти 827 человек.

Аппарат InSight станет первой миссией по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, это позволит ученым больше узнать о строении планеты. Зонд также будет вести бурение Марса и другие эксперименты, которые позволят узнать больше о его формировании и развитии.

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