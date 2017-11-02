Высоту полета МКС подняли до 404,6 километров

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Высоту полета Международной космической станции увеличили на 700 метров, среднее расстояние до станции от Земли теперь составляет около 404,6 километра, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами.

"Коррекция орбиты МКС прошла штатно", — сказал собеседник агентства.

В 6.15 мск двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-06" включились и проработали более 200 секунд.

Коррекцию провели для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-06", запланированной на 14 декабря, а также сближения и стыковки со станцией пилотируемого корабля "Союз МС-07", запуск которого запланирован на 17 декабря.

Сейчас на борту станции работает экипаж МКС-53 в составе россиян Сергея Рязанского и Александра Мисуркина, американцев Рэндольфа Брезника, Марка Ванде Хая и Джозефа Акабы и итальянца Паоло Несполи.