МКС увеличит высоту полета на 700 метров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована 2 ноября, сообщает во вторник Роскосмос.

"В соответствии с программой полета МКС 2 ноября 2017 года будет проведена плановая коррекция орбиты МКС", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Для выполнения маневра в 06:15 мск будет включена двигательная установка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06", пристыкованного к МКС.

Как сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП) в Королеве, двигатели корабля должны проработать порядка 206 секунд.

"Согласно предварительным расчетам, средняя высота орбиты увеличится на 0,7 километра и составит примерно до 404,6 километра", — сказал представитель ЦУП.

Коррекцию проведут для формирования баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", запланированной на 14 декабря 2017 года, а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированного на 17 декабря 2017 года.