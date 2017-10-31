МКС увеличит высоту полета на 700 метров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована 2 ноября, сообщает во вторник Роскосмос.
Для выполнения маневра в 06:15 мск будет включена двигательная установка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-06", пристыкованного к МКС.
Как сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП) в Королеве, двигатели корабля должны проработать порядка 206 секунд.
Коррекцию проведут для формирования баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", запланированной на 14 декабря 2017 года, а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированного на 17 декабря 2017 года.