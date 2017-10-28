Роскосмос предложил включить "Байконур" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 28 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Корпорация "Роскосмос" предлагает включить комплекс сооружений космодрома "Байконур" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве совместной номинации России и Казахстана, заявил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

"Председатель Роскосмоса обратился к министру иностранных дел, председателю комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Сергею Викторовичу Лаврову с предложением о продвижении комплекса сооружений космодрома "Байконур" и, в частности, Гагаринского пуска (Гагаринского старта) в список Всемирного наследия в качестве совместной номинации России и Казахстана", — сказал Орджоникидзе в ходе всероссийского совещания "Россия в мировом культурном наследии".

По информации Орджоникидзе, данное предложение было сделано буквально на днях.

Он отметил, что такие совместные номинации очень приветствуются в центре Всемирного наследия, пользуются некими преференциями и могут даже быть рассмотрены вне очереди. Этим, по словам Орджоникидзе, надо воспользоваться.