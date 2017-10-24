Советский спутник "Молния-1-44" сгорел в атмосфере

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Советский спутник двойного назначения "Молния-1-44" (серия Молния-1+") прекратил свое существование, следует из сообщения одного из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.
Как ранее уточнил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, долететь до Земли могут лишь миниатюрные фрагменты космического аппарата. "Спутники серии "Молния" запускались большими сериями, поэтому и сходят с орбиты довольно часто. Обычно они полностью разрушаются в атмосфере. До земли могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов", — сказал Железняков.
Эксперт уточнил, что всего в год сходит с орбиты около 50 спутников, два-три из которых — спутники серии "Молния".
Вместе с тем, в 1965–1967 годах было принято решение о создании на базе спутников "Молния-1+" системы связи и боевого управления "Корунд" с бортовым ретранслятором "Бета". Система была принята на вооружение в 1975 году, и количество спутников в системе возросло с четырех до восьми.
Полная группировка аппаратов "Молния-1+" состояла из восьми аппаратов на высокоэллиптических 12-часовых орбитах "Молния" с апогеем в Северном полушарии. Космические аппараты были разделены на четыре пары, в каждой из которых спутники двигались вдоль одной наземной трассы с интервалом в шесть часов друг за другом.