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РИА Наука
Космос

Индия планирует запустить космический аппарат к Луне в марте 2018 года

10:4923.10.2017
(обновлено: 10:57 23.10.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЛуна. Архивное фотоЛуна. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует осуществить запуск космического аппарата "Чандраян-2" к Луне в марте следующего года, сообщает Космический центр имени Викрама Сарабхаи (VSSC).

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© NASA
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Как сообщил директор VSSC К. Сиван, "ISRO будет поглощена запусками серии спутников с декабря и далее". Индия не осуществляла запусков с 31 августа, когда ISRO потерпела неудачу во время запуска спутника IRNSS-1H, который должен был заменить спутник IRNSS — 1A в индийской навигационной системы NAVIC. Во второй половине декабря Индия планирует запустить навигационный спутник Cartosat-2 одновременно с 30 наноспутниками, а вскоре после этого осуществить вторую попытку по замене IRNSS — 1A.

"Оба эти запуска будут осуществлены с первой площадки на (космодроме) Шрихарикоте, так как вторая площадка будет занята для запусков трех ракет GSLV, в том числе в рамках миссии Чандраян-2 в марте", — цитирует издание Times Of India Сивана.

ISRO в рамках этой миссии планирует использовать ракету-носитель GSLV Mk-II вместо PSLV, которая использовалась в рамках первой лунной миссии Чандраян в 2008 году, поскольку общая масса груза – орбитальный аппарат, посадочный модуль и луноход — составляет 3250 килограммов.

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© NELIOTA Project
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Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии "Чандраян-2" ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности. Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.

Тем не менее, миссия все же не обойдется без российского участия. Как сообщилось в феврале, предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Всерегиональное объединение "Изотоп" поставило Лаборатории физических исследований (город Ахмедабад, Индия) российские источники на основе радиоактивного кюрия-244, необходимые для изучения поверхности Луны в рамках индийской программы "Чандраян-2". В мире производство уникального изотопа кюрия-244 осуществляется лишь в двух странах — России и США.

Директор VSSC К. Сиван также прокомментировал неудачный запуск спутника IRNSS-1H. По его словам, расследование причин, почему спутник не отделился от теплового обтекателя продолжается. При этом предварительные результаты указывают на "дефект пироэлементов ракеты, связанных с механизмом отделения ступени". По его словам, доклад специальной комиссии будет представлен до начала новых запусков. Он отметил, что после неудачи с IRNSS-1H для каждого запуска будут проводиться "корректирующие меры". Также он добавил, что тепловой обтекатель со спутником IRNSS-1H по-прежнему находится на орбите и "маловероятно, что он упадет в Тихий океан в ближайшее время".

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