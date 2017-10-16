Космический грузовик "Прогресс МС-07"пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник пристыковался к станции в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

"Прогресс" доставил топливо, продукты, воду, посылки экипажу от родных и близких, а также другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Первый в истории полет "Прогресса МС-07" к МКС по "сверхкороткой" трехчасовой схеме 12 октября был отменен: перед запуском от "Союза-2.1а" вовремя не отошла одна из мачт обслуживания, автоматика отменила старт, причину произошедшего установит госкомиссия. В результате грузовик было решено отправить к станции по традиционной двухсуточной схеме.

Ранее сообщалось, что запланированный на четверг пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а" был перенесен на резервную дату — 14 октября.

Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией. Как ранее сообщал РИА Новости руководитель полетом российского сегмента МКС, "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания правительства рассказал журналистам, что пуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к МКС с космодрома Байконур не состоялся из-за срабатывания автоматики. "Автоматика отключила пуск — это единственное, что я получил от "Роскосмоса". Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", — сказал Рогозин. Отвечая на вопрос, будет ли кто-либо наказан по итогам произошедшей в четверг отмены пуска, Рогозин сказал, что этим будет заниматься госкомиссия. Вообще, это вопрос "Роскосмоса", — заключил он.