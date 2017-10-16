РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
Космос

Космический грузовик "Прогресс МС-07"пристыковался к МКС

14:1016.10.2017
0530
© NASA / Jack FischerВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA / Jack Fischer

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник пристыковался к станции в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Центр дальней космической связи в Евпатории
© РИА Новости / Максим Грознов
Радиотелескопы и поиск инопланетян: история космического центра в Крыму

"Прогресс" доставил топливо, продукты, воду, посылки экипажу от родных и близких, а также другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Первый в истории полет "Прогресса МС-07" к МКС по "сверхкороткой" трехчасовой схеме 12 октября был отменен: перед запуском от "Союза-2.1а" вовремя не отошла одна из мачт обслуживания, автоматика отменила старт, причину произошедшего установит госкомиссия. В результате грузовик было решено отправить к станции по традиционной двухсуточной схеме.

Ранее сообщалось, что запланированный на четверг пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а" был перенесен на резервную дату — 14 октября.

Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией. Как ранее сообщал РИА Новости руководитель полетом российского сегмента МКС, "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания правительства рассказал журналистам, что пуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к МКС с космодрома Байконур не состоялся из-за срабатывания автоматики. "Автоматика отключила пуск — это единственное, что я получил от "Роскосмоса". Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", — сказал Рогозин. Отвечая на вопрос, будет ли кто-либо наказан по итогам произошедшей в четверг отмены пуска, Рогозин сказал, что этим будет заниматься госкомиссия. Вообще, это вопрос "Роскосмоса", — заключил он.

Земля с высоты МКС
© REUTERS / NASA/Scott KellyСеверное сияние и выходящее из-за Земли солнце. Снимок астронавта Скотта Келли, сделанный с МКС 15 августа 2015 года.Фотография северного сияния с борта МКС
© REUTERS / NASA/Scott Kelly
Северное сияние и выходящее из-за Земли солнце. Снимок астронавта Скотта Келли, сделанный с МКС 15 августа 2015 года.
© NASAСнимок Земли с борта МКС, сделанный с помощью длительной выдержки.Снимок Земли с борта МКС, сделаный с длительной выдержкой
© NASA
Снимок Земли с борта МКС, сделанный с помощью длительной выдержки.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид с МКС на ночную Москву.Ночная Москва с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид с МКС на ночную Москву.
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterЮжного полярное сияние с борта МКС.Фотография южного полярного сияния с борта МКС
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Южного полярное сияние с борта МКС.
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterСаудовская Аравия в борта МКС.Саудовская Аравия в борта МКС
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Саудовская Аравия в борта МКС.
© NASA / Scott KellyТропический шторм в Мексиканском заливе с борта МКС.Тропический шторм в Мексиканском заливе с борта МКС
© NASA / Scott Kelly
Тропический шторм в Мексиканском заливе с борта МКС.
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВид на Землю с борта МКС.Вид на Землю с борта МКС
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Вид на Землю с борта МКС.
© NASA / NASA's Marshall Space Flight CenterОАЭ с борта МКС.ОАЭ с борта МКС
© NASA / NASA's Marshall Space Flight Center
ОАЭ с борта МКС.
© AP Photo / NASAВосход солнца над Аргентиной, фото Рональда Гарана, астронавта экспедиции 27/28. Все шесть месяцев работы на орбите Гаран размещал свои космические фотографии в Твиттере.Восход солнца над Аргентиной с борта МКС
© AP Photo / NASA
Восход солнца над Аргентиной, фото Рональда Гарана, астронавта экспедиции 27/28. Все шесть месяцев работы на орбите Гаран размещал свои космические фотографии в Твиттере.
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterКорейский полуостров с борта МКС. На фото хорошо видно, что на территории КНДР ночью практически нет огней.Корейский полуостров с борта МКС
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Корейский полуостров с борта МКС. На фото хорошо видно, что на территории КНДР ночью практически нет огней.
© NASAФотография северного сияния с борта МКС.Фотография северного сияния с борта МКС
© NASA
Фотография северного сияния с борта МКС.
© NASA / Reid WisemanФотография Земли, сделанная с борта МКС астронавтом NASA Рэдом Вейсманом.Фотография Земли, сделанная с борта МКС астронавтом NASA Рэдом Вейсманом
© NASA / Reid Wiseman
Фотография Земли, сделанная с борта МКС астронавтом NASA Рэдом Вейсманом.
© NASAАвстралия с борта МКС.Австралия с борта МКС
© NASA
Австралия с борта МКС.
© NASAФотография северного сияния с борта МКС.Фотография северного сияния с борта МКС
© NASA
Фотография северного сияния с борта МКС.
/

Комментировать
Космос
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена