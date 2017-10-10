Япония запустила новый спутник для создания собственной системы GPS

ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Япония запустила во вторник свой четвертый спутник для создания собственной системы GPS высокой точности "Митибики-4" с космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима на юго-западе страны.

Старт ракеты-носителя H2A-F36 напрямую транслировался в режиме онлайн в интернете.

Предыдущий спутник этой серии был запущен 19 августа, чтобы стать составной частью системы позиционирования QZSS (Quazi Zenith Satellite System) по типу GPS.

Если работа четвертого спутника будет успешной, с 2018 года Япония начнет пользоваться своей системой позиционирования в дополнение к американской GPS, а с 2023 года правительство рассчитывает начать эксплуатацию своей собственной системы, состоящей из семи спутников, уже не опираясь на американскую GPS.

Квазизенитная спутниковая система QZSS, состоящая из трех спутников, передвигающихся по геосинхронной высокоэллиптической орбите "Тундра", и одного спутника на геостационарной орбите, позволит обеспечить бесперебойный прием GPS-сигналов и, таким образом, повысить надежность и точность трехмерной спутниковой навигации до 99,8%.

Точность системы позволит снизить погрешность при определении местоположения до нескольких сантиметров. Погрешность современных систем составляет около 10 метров.

Кроме системы позиционирования, в рамках QZSS планируется также создание новой спутниковой системы измерения времени, которая не требовала бы использования атомных часов на борту, таких как в спутниках ГЛОНАСС и GPS.

Разработка системы позиционирования QZSS началась около 15 лет назад. В 2010 году в Японии был осуществлен запуск ракеты-носителя с первым спутником "Митибики". Запуск второго спутника состоялся 1 июня 2017 года.

Хотя в Токио называют цели таких спутников навигационными, они вызывают опасение в КНДР. Ранее в Пхеньяне заявили, что на деле это спутники-шпионы, а навигация — только "предлог".

В КНДР утверждают, что Япония пытается оправдать "возрождение милитаризма" нападками на космическую программу Пхеньяна, который проводит ракетные испытания, несмотря на санкции СБ ООН.

В Северной Корее утверждают, что с 2003 года Япония "запустила уже множество шпионских спутников и постоянно ведет слежку" на северокорейской территории.