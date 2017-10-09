Первая ступень Falcon 9 вернулась на плавучую баржу после запуска спутников

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после запуска в космос десяти спутников связи Iridium-3, трансляцию ведет компания SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома Вандерберг в понедельник в 15.37 мск. В расчетное время произошло отделение первой ступени, и приблизительно через 8 минут после старта она вертикально приземлилась на плавучую баржу Just Read the Instructions ("Просто читай инструкцию") в Тихом океане.

Вторая ступень ракеты-носителя вышла на промежуточную орбиту и продолжает основную миссию по выводу спутников на орбиту.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформы в Атлантике и Тихом океане. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты.