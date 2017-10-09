Китай запустил третий спутник дистанционного зондирования для Венесуэлы

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

ПЕКИН, 9 окт — РИА Новости. Китай в понедельник осуществил пуск спутника дистанционного зондирования VRSS-2 для Венесуэлы, сообщает агентство Синьхуа.

Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем "Великий поход —2D" в 12.13 по местному времени с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны.

Первоначально спутник будет использоваться Венесуэлой для наблюдения за земельными ресурсами, защиты окружающей среды, наблюдения за стихийными бедствиями, оценки урожая зерновых и городского планирования.

VRSS-2 стал третьим спутником, который совместно запустили Китай и Венесуэла.