Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником разведки США отложили

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником для обеспечения нацбезопасности США по техническим причинам, что стало третьим по счету переносом.

Старт ракеты с миссией NROL-52 был намечен на 10:59 мск 7 октября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ранее старт дважды откладывался из-за погодных условий.

"Запуск Atlas V с NROL-52 сегодня был отменен из-за проблемы с телеметрическим передатчиком на ракете", — сообщила компания в Twitter, отметив, что сообщит о новой дате запуска, как устранит проблему.

Компания United Launch Alliance осуществляет запуск по контракту с ВС США для Национального разведуправления США.