ЦРУ опубликовало 400 страниц разведданных о космической программе СССР

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало в среду ранее засекреченные документы, содержащие анализ американской разведкой запуска Советским Союзом первого искусственного спутника и становления советской космической и баллистической программ.

"Ранее не публиковавшаяся на сайте ЦРУ подборка документов за период 50-ых до начала 60-х годов и документов, требуемых по Закону о свободе информации, содержат дополнительные служебные записки и доклады. Коллекция из 59 документов на 400 страницах дает анализ разведки ЦРУ в отношении Спутника-1, 2 и 3, а также советской баллистической программы с 1955 по начало 1960-х годов. Более половины сведений дает новые данные о начальном этапе советской космической и баллистической программ", — говорится в аннотации к публикуемым документам.

В их числе докладные записки и документы ЦРУ, которые представлялись администрации США по советской космической и ракетной программам.

Качество копий выложенных ведомством документов, часть текста которых по-прежнему засекречена, не позволяет прочтение многих из них, однако очевидно, что запуск первого спутника не стал для США неожиданностью. "Мы считаем, что СССР обладает возможностью осуществить запуск на орбиту Земли спутника, который будет вести сбор научной информации и данных ограниченного военного использования, в начале 1957 года", — говорится в представленном на заседании Совета по нацбезопасности в январе 1957 года докладе.

В июне того же года в докладе ЦРУ отмечается, что "учитывая, что вероятность неудачного запуска составляет 50%, возможно, что СССР объявит о нем только пост фактум".

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.