ЦРУ опубликовало 400 страниц разведданных о космической программе СССР

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало в среду ранее засекреченные документы, содержащие анализ американской разведкой запуска Советским Союзом первого искусственного спутника и становления советской космической и баллистической программ.
"Ранее не публиковавшаяся на сайте ЦРУ подборка документов за период 50-ых до начала 60-х годов и документов, требуемых по Закону о свободе информации, содержат дополнительные служебные записки и доклады. Коллекция из 59 документов на 400 страницах дает анализ разведки ЦРУ в отношении Спутника-1, 2 и 3, а также советской баллистической программы с 1955 по начало 1960-х годов. Более половины сведений дает новые данные о начальном этапе советской космической и баллистической программ", — говорится в аннотации к публикуемым документам.
В их числе докладные записки и документы ЦРУ, которые представлялись администрации США по советской космической и ракетной программам.
В июне того же года в докладе ЦРУ отмечается, что "учитывая, что вероятность неудачного запуска составляет 50%, возможно, что СССР объявит о нем только пост фактум".