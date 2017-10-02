Говорить о появлении своего SpaceX в России преждевременно, считает эксперт

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Космический проект требует беспрестанной вовлеченности и значительных вложений, для российских частных инвесторов это сложный вопрос, поэтому говорить о появлении своего SpaceX в России несколько преждевременно, считает проектный менеджер по направлению "Космические технологии" фонда "Сколково" Иван Косенков.
"Пока что количество частных инвесторов в космические проекты единичное. К сожалению, космонавтика остаётся скорее способом потратить деньги, чем заработать их. Исходя из этого, интерес инвесторов к этой отрасли остается крайне ограниченным… Достаточное количество частных инвесторов, готовых вкладываться в космические стартапы в тех объемах, которые необходимы для выведения продукта на рынок, то есть, десятки миллионов долларов, есть только в США", — сказал Косенков в интервью РИА Новости.
В США работает компания SpaceX, основанная изобретателем, миллиардером Илоном Маском, которая осуществляет доставку грузов на МКС. В России тоже есть примеры частных инвестиций в космические проекты, например покупка S7 Group "Морского старта".
По его мнению, в существующих условиях вряд ли в России появится свой SpaceX. "Космический проект требует беспрестанной вовлеченности, готовности работать 24/7, высокого экспертного уровня основателя и значительных вложений с его стороны. У Илона Маска всё это есть, вопрос – есть ли это у российских частных инвесторов", — поясняет Косенков. "Говорить о появлении своего SpaceX в России несколько преждевременно", — подчеркнул эксперт.
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