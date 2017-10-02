Российско-американские группы по созданию окололунной станции начали работу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рабочие группы в России и США по созданию окололунной станции Deep Space Gateway уже работают, заявил РИА Новости глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Да, конфигурация новой станции обсуждается, рабочие группы уже созданы и в России, и в США, и работают", — сказал он.

Ранее Комаров заявил, что Роскосмос и NASA договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Предполагается, что станция будет обитаемой. Отправку первых модулей планируется осуществить в 2024–2026 году.

Россия должна создать от одного до трех модулей и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей. В проекте могут принять участие и страны БРИКС.