Результаты отбора в отряд космонавтов получат к концу июня 2018 года

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 2 окт – РИА Новости. Новый отбор в отряд космонавтов планируется завершить к концу июня 2018 года, сообщил РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Юрий Лончаков.

"Результаты нового набора в отряд космонавтов будут получены к концу июня 2018 года", — сказал Лончаков.

Набор в отряд космонавтов, стартовал в России 14 марта 2017 года. Изначально заявки планировалось принимать до 14 июля, после чего комиссия должна была отобрать 6-8 человек и объявить о результатах в декабре 2017 года. Однако заявок поступило много и отбор кандидатов был продлен до 15 декабря.

В пресс-службе "Роскосмоса", в свою очередь, отмечали, что отобранные космонавты смогут стать первыми членами экипажей нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также смогут стать первыми россиянами, которые полетят к Луне.