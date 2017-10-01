В Центре подготовки космонавтов появился мини-центр управления полетами

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 окт — РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина появился мини-центр управления полетами — комплекс автоматизированного управления процессом подготовки спецконтингента (КАСУППС) для тренировки космонавтов и обучения персонала центра, сообщил РИА Новости начальник ЦПК Юрий Лончаков.

"Он уже работает, мы его тестируем сейчас, а открывать уже будем к концу 2017 года", — сказал Лончаков.

Мини-центр в онлайн-режиме принимает телеметрическую и справочную информацию из Центра управления полетами в Королеве. Система передачи информации сейчас тестируется. Кроме этого, на каждом рабочем месте можно прослушивать переговоры с экипажем Международной космической станции.

В состав мини-центра входит 12 рабочих мест, из которых 11 предназначены для получения и отображения информации из Королева, а одно рабочее место служит для управления входящими в состав системами.