В России число желающих стать космонавтами выросло на 20% за пять лет

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 30 сен — РИА Новости. В Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в этом году уже поступило на 20% больше заявок в отряд космонавтов, чем в рамках отбора 2012 года, сообщил РИА Новости начальник ЦПК Юрий Лончаков.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал 14 марта 2017 года. Прием заявок продлится до 15 декабря.

"Сейчас подано около 400 заявлений. На 20% мы уже превысили число заявок предыдущего набора", — сказал Лончаков.

Проводимый сейчас набор — уже второй открытый набор в отряд космонавтов, то есть заявки могут присылать все желающие. Начальник ЦПК выразил уверенность, что и все дальнейшие наборы будут открытыми.

По его словам, заочный этап отбора, в котором кандидатов оценивают по медицинским показателям, стажу работы, профпригодности и возрасту, уже прошли 55 человек, четверо из которых — женщины.

"В очный этап на сегодняшний день прошли 55 человек, из них четыре женщины. На очном этапе они проходят психологический отбор, отбор по физической подготовке, тестирование по различным направлениям, знания английского и русского языка, физика, математика", — добавил Лончаков.