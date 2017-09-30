Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками на борту в ночь на субботу успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ракета стартовала в 18.57 местного времени (00.57 мск).

Запуск ракеты был запланирован еще на 5 сентября, однако он был прерван по техническим причинам — из-за неисправности электрического оборудования твердотопливного двигателя

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух геостационарных телекоммуникационных спутников: Intelsat 37e и BSAT-4a. От старта ракеты до отделения спутников должно пройти 30 и 47 минуты соответственно.

Запуск ракеты с космодрома Куру в ночь субботу стал девятым стартом с этой площадки с начала года и пятым для ракет Ariane-5.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.