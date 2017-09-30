Астронавты НАСА попытались убедить американского рэпера, что Земля круглая

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несколько бывших астронавтов НАСА попытались убедить американского рэпера B.o.B. в том, что Земля круглая.
"Могу сохранить B.o.B. множество денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее", — написал в своем аккаунте в Twitter американский астронавт Терри Вертс, совершивший космические полеты в 2010 и 2014 годах.
I can save BoB a lot of money- The Earth is round. I flew around it. https://t.co/F7qAovPEng @bobatl @BBCWorld— Terry Virts (@AstroTerry) 27 сентября 2017 г.
Астронавт НАСА Скотт Келли разместил в Twitter для B.o.B. демонстрирующее шарообразность Земли видео, снятое во время своей работы на Международной космической станции. "Показать тебе округлость? Вот держи. Одна полная орбита вокруг Земли. Может направить собранные средства на помощь в Пуэрто-Рико?" — заметил он.
Show you the curve? Here you go @bobatl! One full orbit around Earth. Maybe donate funds raised to #PuertoRicoRelief https://t.co/bhJSXfwYXL pic.twitter.com/rFAysS2clc— Scott Kelly (@StationCDRKelly) 27 сентября 2017 г.