В Центре подготовки космонавтов в 2018 году откроют обсерваторию

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 29 сен — РИА Новости. На территории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) летом 2018 года откроется обсерватория, сообщил РИА Новости начальник ЦПК Юрий Лончаков.

"Новую обсерваторию на территории ЦПК откроют летом 2018 года, так как необходимо произвести сложные высотные работы по монтажу оборудования, предварительно разобрав старое основание обсерватории. Таким образом, вновь создаваемая обсерватория позволит на более высоком уровне проводить подготовку кандидатов в космонавты во время прохождения ими этапа общекосмической подготовки набора 2017 года", — сказал он.

При этом он отметил, что создание обсерватории началось в 2016 году с разработки эскизного проекта, рабочей и конструкторской документации. "При этом необходимо отметить, что впервые за все время существования Центра его сотрудниками были разработана данная документация", — добавил Лончаков.

"В настоящий момент проведена закупка основного оборудования, такого как телескопа системы Ричи-Кретьена ASTROSIB RC500 с автоматизированным опорно-поворотным устройством и купола обсерватории. А для управления обсерваторией мы предусмотрели рабочие места, которые позволят проводить наблюдения за небесной сферой, как с рабочих мест обсерватории, так и удаленно с возможностью отображения астрономических объектов и явлений на средствах коллективного наблюдения", — сказал начальник ЦПК.

Основная задача обсерватории — подготовка космонавтов для астрономических наблюдений Солнца и планет солнечной системы. Кроме того, с помощью обсерватории космонавты будут готовиться к проведению научных экспериментов на Международной космической станции.

"Мы также рассчитываем на участие в программе мониторинга космической среды на предмет метеоритной опасности", — добавил Лончаков.