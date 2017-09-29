Илон Маск предложил использовать ракеты для полетов на Земле

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа, заявил глава компании Илон Маск на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии.

Маск рассчитывает использовать для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, все достижения компании, а также собирается заменить ею используемые в данный момент ракеты Falcon 9 и Dragon.

"Долетите до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60. Стоимость за билет должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса", — написал Маск в Instagram. Например, перелет из Сиднея в Цюрих, по его мнению, должен составить 50 минут.

Предполагается, что та же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Ракета сначала должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем она продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

На Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.

Частная компания SpaceX в прошлом году заявила о намерении совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020-2025 годах. Первый беспилотный полет к Красной планете она планирует на 2018 год.