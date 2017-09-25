Россия поможет ОАЭ в создании собственного отряда космонавтов

АДЕЛАИДА (Австралия), 25 сен — РИА Новости. Россия и ОАЭ подписали на полях Международного астронавтического конгресса соглашение о сотрудничестве, одним из направлений которого может стать помощь в отборе и подготовке арабских космонавтов, сообщил директор пилотируемых программ Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Арабская сторона заинтересована в создании собственного отряда космонавтов", — сказал он.

По его словам, ОАЭ хотела бы расширить свою космическую программу и не только ее пилотируемую часть.

"Это может быть кооперация в области производства космической техники и проведение научных экспериментов на МКС. Мы объяснили нашим партнерам, что это самое простое и очевидное, с чего можно начать. Это международная платформа для отработки технологий. Мы готовы включить их перечень экспериментов в число проводимых на борту", — сказал Крикалев.

Он отметил, что о сроках реализации подписанного документа пока говорить преждевременно.

"Главное в том, что мы начинаем полномасштабное сотрудничество с ОАЭ. В рамках данного соглашения речь идет о проработке возможностей, в том числе и в помощи по отбору в отряд космонавтов: наши специалисты могут помочь им отбирать своих кандидатов и в организации тренировок. Какую-то часть можно проводить и в России, в Центре подготовки космонавтов", — отметил Крикалев.

По его словам, следующий этап переговоров пройдет на авиакосмическом салоне Dubai Airshow в ноябре.

"Затем в феврале следующего года — на другой площадке. Кстати, специалисты ОАЭ уже приезжали к нам на пилотируемый пуск к МКС на Байконур и увидели конечный этап работы", — заключил он.