Австралия планирует создать собственное космическое агентство

АДЕЛАИДА (Австралия), 25 сен — РИА Новости. Австралия намерена создать собственное космическое агентство, заявил министр образования страны, сенатор Саймон Бирмингем.

"Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии", — заявил он на открытии Международного Астронавтического конгресса в Аделаиде.

По его словам, агентство займется изучением космического пространства в мирных целях, разработкой, а также внедрением новых технологий в области космоса. Новое ведомство намерено сотрудничать с ведущими космическими агентствами мира, в том числе, с NASA, Европейским космическим агентством и "Роскосмосом".

Международный Астронавтический конгресс (IAC) — крупнейший в мире форум космических специалистов. Его головной организацией выступает Международная Астронавтическая Федерация (IAF) со штаб-квартирой в Париже. В работе форума примут участие более четырех тысяч специалистов в области освоения космоса, включая астронавтов, руководителей космических агентств, инженеров, ученых, новаторов, юристов и специалистов в области политики, а также парламентариев и журналистов.