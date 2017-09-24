В Калифорнии стартовала Atlas V со спутником для разведки

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Ракета Atlas V стартовала в Калифорнии с секретным спутником для разведки США, трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance (ULA).
Ранее запуск также переносился из-за урагана "Ирма", который обрушился на юг США на прошлой неделе.
Компания United Launch Alliance осуществляет запуск по контракту с ВС США. Спутник, предназначение которого не известно, будет служить нуждам американской разведки.
Для ракеты-носителя Atlas V это шестой старт с начала года и 25-й для Национального разведуправления США с 2006 года.