Ракета "Союз-2.1б" вывела на низкую околоземную орбиту аппарат "Глонасс-М"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая в пятницу с космодрома "Плесецк", вывела на низкую околоземную орбиту космическую головную часть в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М", сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время, 03.12 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б", — отмечается в сообщении.

"Выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов", — сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" был осуществлен в 03.03 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома "Плесецк" в Архангельской области.