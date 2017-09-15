НАСА с грустью и гордостью простилось с "Кассини"

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. В пятницу межпланетный зонд НАСА "Кассини" завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна и его спутников, сгорев в атмосфере газового гиганта. В НАСА завершение миссии отметили аплодисментами, слезами и надеждой на скорое возвращение.

"Этим утром машина, созданная человеком, завершила свою миссию до самого конца корабль делал все, о чем мы его просили, и передавал данные до последней секунды", — сказал на брифинге по завершении миссии ее руководитель Эрл Мэйз. В 14:55 мск он сообщил о получении последнего сигнала с космического корабля, что формально ознаменовало окончание одного из крупнейших проектов НАСА.

Зонд "Кассини" являлся совместным проектом НАСА, ЕКА и Итальянского космического агентства. Он стартовал в космос в 1997 году и прибыл к Сатурну в 2004 году, где на протяжении последних 13 лет изучал саму планету, ее кольца и луны. "Кассини" принадлежит ряд значительных открытий, в том числе моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике Энцелад. За время своей миссии "Кассини" передал около полумиллиона снимков Сатурна и его лун, собрал данные для ряда научных открытий.

Робот, ставший нашей частью

Как рассказал по завершении миссии ее руководитель Эрл Мэйз (Earl Maize), несмотря на то, что "космического корабля больше нет, наследие "Кассини" будет десятилетиями использоваться в планетарных исследованиях".

"Я был с ним (космическим кораблем) 20 лет, это продолжение нас самих каждый день мы звонили ему, получали данные, мы знали, что там происходит. И это потеря. Если бы я говорил о нем как о роботе, который завершил свою работу и списан, это была бы частично правда, но правда и в том, что он был нашим компаньоном и прекрасным служителем на протяжении нескольких десятилетий, поэтому в этом есть чувство потери, но и чувство безмятежности и спокойствия", — сказал руководитель миссии, встретивший ее окончание слезами.

"Кассини" завершил свою миссию на Сатурне. Это было прекрасно и поистине превзошло мои самые смелые фантазии", — рассказала на брифинге ответственная за работу космического корабля Джули Уэбстер (Julie Webster), которая участвовала в создании зонда более 20 лет назад. По ее признанию, она не сожалеет о потере корабля, поскольку он выполнил свою работу, но будет скучать о коллективе, который сложился благодаря проекту.

Научный руководитель миссии "Кассини" Линда Спилкер (Linda Spilker) в свою очередь призналась, что "приняла это (окончание миссии) аплодисментами и слезами, чувствовала, как будто теряю друга — космический корабль, который я знала так хорошо".

"Кассини", который сгорела в атмосфере Сатурна в рассчитанное его создателями время, унес с собой имена сотрудников миссии. Они были записаны на специальном CD-диске: "Я знаю, что маленькая часть меня ушла в атмосферу Сатурна с "Кассини", — рассказала Спилкер. Она призналась, что помимо потери самого корабля еще в большей степени грустит в связи с тем, что распадется "семья Кассини". "Будет тяжело прийти в понедельник и увидеть, что все эти люди заняты чем-то другим, но это также начало чего-то нового!" — отметила Спилкер.

Мы вернемся!

Зонд "Кассини", батареи которого после 13-летнего пребывания у Сатурна, были на исходе и в последние минуты полета давали меньше энергии, чем бытовой фен, испарился при погружении в атмосферу Сатурна. Решение о том, что миссия завершится именно так, было принято для того, чтобы избежать падения его обломков на луны газового гиганта. В НАСА надеются продолжить их изучение и для этого стремились сохранить нетронутыми.

"С завершением этой миссии мы сохранили нетронутыми спутники Сатурна, мы осуществляли сбор научной информации до конца, но мы также сохранили возможность для научных исследований будущего Мы, я уверен, со временем найдем возможность вернуться туда", — заявил на брифинге в Лаборатории реактивных движения НАСА в Пасадине (Калифорния) первый помощник руководителя НАСА Томас Зурбучин (Thomas Zurbuchen).

К гордости своих создателей, "Кассини" передавал данные с Сатурна до последнего мгновения своего существования. Последние фотографии газового гиганта, как и предположительного места своего входа в атмосферу планеты, зонд сделал за 15 часов до завершения миссии, передача научных данных, собранных во время окончания миссии при входе в атмосферу, шла в режиме реального времени.

"Восемь инструментов работали во время вхождения в атмосферу, в том числе ионный и нейтрально-массовый сектрометр (INMS). Мы собирали данные о гравитации, чтобы ответить на вопросы о Сатурне. По мере вхождения глубже в атмосферу мы также хотим узнать соотношение водорода и гелия в ней", — сказала Спилкер, отметив, что благодаря зонду все эти данные будут получены впервые. По ее словам, специалисты уже ведут анализ полученных в последние секунды работы аппарата данных.

Как рассказал директор отделения планетарных исследований НАСА Джим Грин, в настоящее время ведомство анализирует заявки на проведение нескольких миссий в районе Сатурна и его спутников. "К концу года мы начнем объявлять финалистов конкурса", — сообщил он, отметив, что в числе поданных заявок миссия к Сатурну, его спутникам Титану и Энцеладу.