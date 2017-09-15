Российский двигатель РД-171МВ планируют создавать исключительно "в цифре"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Модернизированный специально для новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" двигатель РД-171МВ будет создаваться исключительно "в цифре", сообщил в пятницу гендиректор предприятия-разработчика и производителя двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В рамках цифрового проектирования на предприятии и в целом в интегрированной двигателестроительной структуре будет осуществлен полный переход от бумажной документации на электронную версию, в том числе предполагается, что подлинник конструкторской документации на новый двигатель РД-171МВ будет цифровым", — приводит его слова газета " Известия ".

По материалам издания, специально для этих целей предприятие закупило программные продукты NX и Teamcenter компании Siemens.

Ранее сообщалось, что "Союз-5" получит созданный в НПО "Энергомаш" на базе двигателя ДР-170 двигатель РД-171МВ.

РД-170 – самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель, обладающий тягой 740 тонн. Разработан подмосковным НПО "Энергомаш". Его различные модификации применялись в составе советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" и российско-украинских ракет семейства "Зенит".