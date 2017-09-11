Экипаж МКС спрятался в укрытии из-за опасности от вспышки на Солнце

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции 10 сентября спрятался в специальном укрытии в связи с опасностью, вызванной вспышкой на Солнце, заявил журналистам в понедельник глава Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

"Вчера космонавтам на МКС была дана команда "алерт", и они на какое-то время перешли в укрытие на космической станции", — сказал Панасюк на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что начало возрастания протонных событий и радиационного облучения совпало с тем моментом, когда МКС проходила "мимо Солнца".

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.